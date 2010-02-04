Sustituir jarras por termos reduciría el número de microbios presentes en la leche de las cafeterías, según una experta
Entre el 30% y 35% de los establecimientos analizados no cumple la legislación europea en materia de higiene alimentaria.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/02/2010
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Sustituir las jarras metálicas por termos y bricks por botellas reduciría «significativamente» el número de microbios perjudiciales para la salud presentes en la leche de las cafeterías españolas, según ha asegurado Isabel Sospedra, c