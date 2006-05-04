Tarragona y Lugo tienen las tarifas de taxis más elevadas de las cuarenta y dos ciudades analizadas por FACUA
Los viajes en taxi han subido este año una media del 5,6%, 1,9 puntos por encima del IPC. Las diferencias tarifarias entre ciudades alcanzan hasta el 174%.
FACUA.org
España-04/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y dos ciudades que revela diferencias en un viaje de similares características de hasta el 174% en horario diurno y el 165% en horario nocturno y fes