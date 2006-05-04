Nuestras acciones

Tarragona y Lugo tienen las tarifas de taxis más elevadas de las cuarenta y dos ciudades analizadas por FACUA

Los viajes en taxi han subido este año una media del 5,6%, 1,9 puntos por encima del IPC. Las diferencias tarifarias entre ciudades alcanzan hasta el 174%.

FACUA.org
España-04/05/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y dos ciudades que revela diferencias en un viaje de similares características de hasta el 174% en horario diurno y el 165% en horario nocturno y fes

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos