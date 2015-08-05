Telecomunicaciones, banca y eléctricas, los sectores más denunciados por los consumidores en Granada
Las reclamaciones tramitadas por FACUA por malos servicios o problemas con las permanencias en los contratos con compañías telefónicas vuelven a liderar el 'ranking'.
FACUA.org
Granada-05/08/2015
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Telecomunicaciones, banca y eléctricas siguen siendo los tres sectores más denunciados por los consumidores que acuden a FACUA Granada. El balance del primer semestre de 2015 arroja unos resultados bastante similares a los del mismo periodo del año anterior.
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