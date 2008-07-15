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Telecomunicaciones, compra de viviendas y equipos electrónicos, sectores con más consultas y reclamaciones entre enero y junio de 2008

Las telecomunicaciones provocaron casi una de cada tres.

FACUA.org
España-15/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción recibió en los seis primeros meses de 2008 un total de 16.345 consultas y reclamaciones en su sede central y sus organizaciones territoriales.

El sector en el que se denunciaron más irregularidades fue una vez más el de las

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