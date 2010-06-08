Telecomunicaciones, transportes y banca encabezaron las consultas y quejas de los consumidores en mayo
Casi una de cada tres consultas y denuncias recibidas por FACUA está relacionada con compañías de telecomunicaciones. La nube volcánica colocó a los transportes en segunda posición.
FACUA.org
España-08/06/2010
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Las telecomunicaciones, los transportes y la banca encabezaron, por este orden, las consultas y reclamaciones planteadas por los consumidores en FACUA-Consumidores en Acción durante el mes de mayo.
El balance mensual de FACUA contempla las consultas y reclamaciones recibidas a nive