'Telecos', banca y administraciones públicas, lo más denunciado por los consumidores en el primer semestre de 2010
Las compañías de telefonía e Internet provocaron casi una de cada tres reclamaciones, pero las autoridades competentes siguen sin adoptar medidas contundentes para acabar con los fraudes y abusos en el sector.
FACUA.org
España-15/07/2010
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Durante los seis primeros meses de 2010, FACUA-Consumidores en Acción recibió 22.586 consultas y reclamaciones en su sede central y sus organizaciones territoriales