Telecos, banca y eléctricas, sectores más denunciados por los andaluces entre enero y junio de 2013
FACUA Andalucía lamenta que ni las autoridades competentes del Gobierno central ni la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía actúen con contundencia contra las empresas que vulneran la legislación.
FACUA.org
Andalucía-22/07/2013
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Telecomunicaciones, banca y eléctricas son los sectores más denunciados por los consumidores andaluces en FACUA durante el primer semestre de 2013.
Aunque las compañías de telecomunicaciones mantienen su histórica primera posición, con el 30,9% de