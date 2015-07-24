Telecos y servicios bancarios lideran las reclamaciones de los consumidores gaditanos el primer semestre
En lo que va de año FACUA Cádiz ha atendido casi 1.000 consultas y en torno a 500 reclamaciones.
FACUA.org
Cádiz-24/07/2015
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El balance estadístico de las consultas y reclamaciones atendidas por FACUA Cádiz durante el primer semestre 2015 en los municipios de la provincia señala que, en total, esta organización ha atendido 971 consultas y 461 reclamaciones.
Los sectores que generaron