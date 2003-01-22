Telefonía y compra de viviendas fueron, junto al 'caso Opening', los sectores más denunciados por los consumidores andaluces en 2002
Las reclamaciones tramitadas por FACUA durante 2002 experimentaron un importante aumento de casi el 23%.
FACUA.org
España-22/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recibió durante el año 2002 un total de 16.538 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales, un 9,9% más que en el ejercicio anterior. El caso Opening y