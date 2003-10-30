Telefónica pretende utilizar datos confidenciales de los usuarios para enviarles publicidad de otras empresas en función de sus hábitos de consumo
FACUA pide al Gobierno que paralice de forma urgente estas prácticas ilegales y tacha de escandaloso que la compañía use los datos personales y de facturación de sus clientes para poner en marcha un negocio totalmente ajeno a su actividad como operador de telecomunicaciones.
FACUA.org
España-30/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Telefónica de España pretende utilizar ilegalmente datos confidenciales de sus clientes para crear una gigantesca base de datos de consumidores a la carta y enviarles, en función de sus perfiles, publi