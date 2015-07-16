Termina el plazo para inscribirse en el curso de verano de la UPO en Carmona de la Fundación FACUA
Bajo el título 'La protección de los consumidores y usuarios desde el ámbito municipal', la actividad está prevista para los días 20 y 21 de julio de 2015.
FACUA.org
España-16/07/2015
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible informa de que hoy jueves 16 de julio finaliza el plazo para inscribirse en el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla) impartido por la fundación, previsto para los pr