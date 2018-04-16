Timocracia, el libro del portavoz de FACUA, supera las 25.000 descargas
Esta guía de supervivencia contra los abusos está disponible gratis en Timocracia.com. Rubén Sánchez relata 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.
FACUA.org
España-16/04/2018
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Timocracia ha superado las 25.000 descargas de su edición electrónica. En el nuevo libro del portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez, el autor invita a los lectores a acompañarle en «un viaje alrededor del oscuro mundo del fraude».<