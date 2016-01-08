#TimoRebajas 9 de cada 10 encuestados detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas
FACUA denuncia que la falta de inspecciones y sanciones contundentes por parte de las autoridades autonómicas de consumo provoca que aumenten las prácticas fraudulentas.
FACUA.org
España-08/01/2016
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Más de 2.000 consumidores han participado en la encuesta, realizada a través de la cuenta de FACUA en Twitter. | Imagen: flickr.com/merewm (CC BY-NC-ND 2.0).
Nueve de cada diez consumidores encuestados detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas. Así lo refleja una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción en la que han participado 2.116 ciudadanos. La asociación invita a utilizar la etiqueta #TimoR