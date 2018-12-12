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Todolibro pide disculpas por sus libros infantiles machistas y anuncia que no volverá a imprimirlos

FACUA ha denunciado dos cuentos destinados a primeros lectores por perpetuar estereotipos que pueden denigrar la importancia de la mujer.

FACUA.org
España-12/12/2018
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FACUA valora positivamente que la editorial Todolibro haya pedido disculpas por sus libros infantiles machistas y haya anunciado que no volverá a imprimirlos. La asociación ha denunciado sus cuentos Te quiero papá y Te quiero mamá, de la colección

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