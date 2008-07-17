Todos las webs de venta de politonos investigadas en España incumplen la normativa de protección al consumidor
En el 80% de los sitios controlados en toda la UE se detectó falta de información sobre los precios o publicidad engañosa.
FACUA.org
Europa-17/07/2008
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Todos los sitos web de venta de politonos y fondos de pantalla para teléfonos móviles investigados en España en el marco de una operación en la que han participado todos los países de la Unión Europea bajo coordinación de Bruselas incumplen la norm