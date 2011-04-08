Tomarse un café cuesta una media de 1,18 euros y una caña de cerveza 1,46
Las diferencias entre el establecimiento más caro y el más barato alcanzan hasta el 400%. Una de cada cuatro listas de precios ocultan los importes de las bebidas.
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España-08/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio de precios en 580 bares y cafeterías de catorce capitales españolas.
Las diferencias en los precios de las bebidas entre el establecimiento más caro y el más barato alcanzan hasta el 400%.
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