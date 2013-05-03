Nuestras accionesNo hay transparencia en el control del mercado

Toni Garrido, Juanra Lucas y Gonzo en #Defraudados, una campaña contra la impunidad en los fraudes

FACUA advierte que la mayoría de los organismos con competencias en protección al consumidor ocultan qué irregularidades constatan y qué sanciones aplican a las empresas que las cometen.

FACUA.org
España-03/05/2013
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Coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una campaña bajo el lema #Defraudados, protag

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