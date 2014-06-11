Toyota amplía en 650.000 unidades la campaña de revisión por defectos en el airbag en Japón
El proveedor de las piezas afectadas, Takata, no ha sido capaz de identificar los componentes potencialmente afectados por dichos defectos.
FACUA.org
Asia y Oceanía-11/06/2014
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El grupo automovilístico Toyota, primer fabricante mundial de automóviles, ha añadido 650.000 unidades adicionales en Japón a la campaña de revisión iniciada el pasado año con motivo de eventuales defectos en el funcionamiento del airbag, seg&ua