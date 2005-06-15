Toyota llama a revisión en España a 2.800 Land Cruiser por un defecto en la suspensión
La acción forma parte de una revisión a nivel internacional que afecta a unas 859.000 unidades de distintos modelos del fabricante japonés.
FACUA.org
España-15/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que la compañía automovilística japonesa Toyota está llamando a revisión en España a 2.806 propietarios de los modelos Land Cruiser 90/95 comercializados entre 1999 y 2001 debido un def