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Toyota revisará 2,87 millones de RAV4 en todo el mundo por un problema en el cinturón de seguridad

Los vehículos afectados fueron fabricados entre octubre de 2005 y noviembre de 2012 y 35.260 de ellos están en España.

Europa Press
Internacional-18/02/2016
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El fabricante japonés de automóviles Toyota ha puesto en marcha una campaña de revisión que afecta a 2,87 millones de unidades de su modelo RAV4 en todo el mundo, a causa de un eventual problema con el cinturón de seguridad en el asiento trasero.

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