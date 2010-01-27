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Toyota suspende la venta de ocho modelos de coches en Estados Unidos por un problema en el acelerador

La marca podría llamar a revisión a otros dos millones de sus automóviles en Europa por problemas similares.

FACUA.org
Internacional-27/01/2010
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El fabricante japonés Toyota ha anunciado este miércoles que suspende las ventas de ocho modelos en Estados Unidos por un problema en el pedal del acelerador detectado hace semanas en 2,3 millones de vehículos en todo el país.

La conducción de estos coch

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