Toyota y Nissan llaman a revisión a miles de vehículos en Estados Unidos por defectos de fabricación
El fallo de Toyota está relacionado con los sensores del airbag, mientras que Nissan alerta de un posible defecto en la columna de dirección de los vehículos.
FACUA.org
América-25/04/2011
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El fabricante de automóviles Toyota ha llamado a revisión 307.848 unidades de sus modelos Highlander, Highlander híbrido y Rav4 en Estados Unidos por un eventual defecto en los sensores del airbag, según un informe remitido por la compañía a la Administra