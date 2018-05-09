Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales durante 2017
Las cuotas de los socios representaron 2 millones de euros, frente a 1 millón procedente de subvenciones y convenios con entidades públicas. FACUA no acepta dinero de empresas privadas ni partidos políticos.
FACUA.org
España-09/05/2018
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Los ingresos de FACUA-Consumidores en Acción y sus organizaciones territoriales durante el último año procedentes de las cuotas ordinarias de sus socios representaron el doble de lo que recibieron a través de subvenciones y convenios con entidades públicas. Los