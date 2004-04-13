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Tras casi seis meses, las denuncias por el uso comercial de datos confidenciales de los clientes de Telefónica siguen sin respuesta de Telecomunicaciones y Protección de Datos

El 30 de octubre, FACUA denunció la pretensión de Telefónica de España de enviar a sus usuarios publicidad de terceras empresas en función de sus hábitos de consumo, una práctica prohibida por el Real Decreto 1.736/1998.

FACUA.org
España-13/04/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que tras casi seis meses, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia Española de Protección de Datos del Ministerio de Justicia todavía n

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