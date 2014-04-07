Tras la actuación de FACUA, Alico paga a un usuario 6.000 euros que le negaba de una póliza por desempleo
El usuario cumplía todos los requisitos fijados en el seguro para obtener la indemnización, tenía un trabajo indefinido a jornada completa.
FACUA.org
España-07/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Manuel Menguiano, socio de Sevilla reciba la indemnización de 6.000 euros fijada con American Life Insurance Company (Alico). La compañía, ahora del grupo asegurador MetLife, se negaba entonces a cumplir la p