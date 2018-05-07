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Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a la piscina que ofertaba abono "especial señoritas 18 a 28 años"

El Servicio Provincial de Consumo de Jaén considera la publicidad "sexista" y que "contraviene la promoción de la igualdad de género en Andalucía".

FACUA.org
Andalucía-07/05/2018
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El Servicio Provincial de Consumo de Jaén ha incoado un expediente sancionador a la empresa Piscina Benidorm por la publicidad de una de sus piscinas en Linares en la que ofertaba un abono «especial señoritas 18 a 28 años«. Considera que la oferta es «sexista

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