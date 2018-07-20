Tras la denuncia de FACUA Andalucía, Competencia abre expediente sancionador a 39 autoescuelas de Huelva
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha decidido iniciar el procedimiento al constatar que existen indicios de presuntas prácticas de fijación de precios.
FACUA.org
Huelva-20/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Como consecuencia de la denuncia de FACUA Andalucía, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) ha iniciado un procedimiento sancionador contra 39 autoescuelas de Huelva por presuntas prácticas restrictivas tendentes a la fijación de precios en el carn