Tras la denuncia de FACUA, Andalucía multa a Movistar con 440.000 euros por cobrar la identificación de llamadas
FACUA considera que la cuantía de las sanciones resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta la magnitud de las irregularidades. Su importe es inferior al que la compañía ingresa en dos meses por cobrar esta tarifa en Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-12/07/2011
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Como consecuencia de la denuncia presentada en 2008 por FACUA-Consumidores en Acción, la Junta de Andalucía ha multado a Movistar por cobrar la identificación de llamadas entrantes a sus usuarios de fijo si