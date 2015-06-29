Tras la denuncia de FACUA Cádiz, Aqualand rectifica y deja de prohibir la entrada con bebida y comida
La empresa ha modificado la información que figura en su web y ahora admite que puede consumirse comida del exterior en las zonas habilitadas.
FACUA.org
Cádiz-29/06/2015
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FACUA Cádiz ha logrado que la empresa responsable del parque de atracciones Aqualand Bahía de Cádiz, Grupo Aspro Ocio SL, deje de prohibir la entrada a los usuarios que llevaban bebida y comida del exterior del recinto.
La semana pasada, y tras atender las quejas de us