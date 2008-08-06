Tras la denuncia de FACUA Cádiz, el Ayuntamiento de La Línea modifica el envío a los consumidores de liquidaciones de la plusvalía
Se estaba enviando a los consumidores un escrito informativo que inducía al error sobre el abono de este impuesto, que corresponde siempre a la empresa vendedora de la vivienda.
FACUA.org
Cádiz-06/08/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, a través del organismo municipal de gestión y recaudación tributaria, se ha dirigido a la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA para comunicarle que ha procedido a la rectificaci&oa