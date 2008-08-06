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Tras la denuncia de FACUA Cádiz, el Ayuntamiento de La Línea modifica el envío a los consumidores de liquidaciones de la plusvalía

Se estaba enviando a los consumidores un escrito informativo que inducía al error sobre el abono de este impuesto, que corresponde siempre a la empresa vendedora de la vivienda.

FACUA.org
Cádiz-06/08/2008
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El Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, a través del organismo municipal de gestión y recaudación tributaria, se ha dirigido a la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA para comunicarle que ha procedido a la rectificaci&oa

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