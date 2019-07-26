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Tras la denuncia de FACUA contra Uber, Protección de Datos ve indicios de infracción del RGPD

La Agencia traslada el caso a la autoridad de control de Países Bajos, donde la multinacional estadounidense tiene su sede en la Unión Europea.

FACUA.org
Europa-26/07/2019
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Tras las denuncias presentadas en los últimos meses por FACUA-Consumidores en Acción contra Uber ante distintos organismos, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha apreciado la existencia de «indicios racionales de una posible vulneración del ar

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