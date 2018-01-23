Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta expedienta a la organizadora del cotillón de La Rambla
Abre expediente sancionador por lo que considera una infracción "muy grave". La asociación denunció a Eventos Color Sur SL por incumplir lo ofertado para la fiesta del pasado 31 de diciembre.
FACUA.org
Córdoba-23/01/2018
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Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a la empresa Eventos Color Sur SL por lo ocurrido en el cotillón celebrado el pasado 31 de diciembre en el Hotel Atalaya del municipio cordobés de La Rambla. La