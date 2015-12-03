Tras la denuncia de FACUA, Cortefiel anuncia que revisará las anulaciones de compras de su promoción web
La empresa de ropa canceló muchos de los pedidos hechos a partir de una oferta de dos prendas por 50 euros con la excusa de que había cometido un error en su gestión.
FACUA.org
España-03/12/2015
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Cortefiel canceló muchos de los pedidos hechos a partir de una oferta de dos prendas por 50 euros con la excusa de que había cometido un error en su gestión. | Imagen: Europa Press.
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la empresa de ropa Cortefiel ha anunciado que atenderá las reclamaciones de los usuarios afectados por el incumplimiento de una promoción de descuento que