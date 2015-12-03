Nuestras accionesRectificación de la compañía

Tras la denuncia de FACUA, Cortefiel anuncia que revisará las anulaciones de compras de su promoción web

La empresa de ropa canceló muchos de los pedidos hechos a partir de una oferta de dos prendas por 50 euros con la excusa de que había cometido un error en su gestión.

FACUA.org
España-03/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la empresa de ropa Cortefiel ha anunciado que atenderá las reclamaciones de los usuarios afectados por el incumplimiento de una promoción de descuento que

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos