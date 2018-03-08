Tras la denuncia de FACUA, Extremadura sustituye la línea 901 de atención sanitaria por una gratuita
La asociación denunció en septiembre del año pasado que la Junta mantenía abiertos teléfonos 901 y 902 ignorando el acuerdo alcanzado en la Asamblea autonómica.
FACUA.org
Extremadura-08/03/2018
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La Junta de Extremadura ha anunciado que a partir del 8 de marzo habilitará por fin un nuevo teléfono de cita previa en la asistencia sanitaria, totalmente gratuito, que sustituirá a la línea 901 que venía manteniendo hasta ahora. La decisión se produce d