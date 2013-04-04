Tras la denuncia de FACUA, Gobierno y CCAA advierten de que la venta de móviles no liberados es ilegal
Un informe de la Comisión de Cooperación de Consumo estima que se trata de una práctica abusiva y sancionable. Advierte que las compañías deben liberarlos gratis y sin necesidad de que finalicen los compromisos de permanencia.
FACUA.org
España-04/04/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas han emitido un informe en el que concluyen que la venta de móviles no liberados es una práctica i