Tras la denuncia de FACUA, las clínicas de los ex directivos de Canal Sur dejan de llamarse La Báscula
La asociación denunció que los dueños de las clínicas, que ahora se llaman Obeclinic, realizaban un aprovechamiento ilegítimo del nombre para obtener beneficios con actividades ajenas al concurso.
FACUA.org
Andalucía-29/09/2017
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La página web de las clínicas, antes (en pequeño) y después del cambio del nombre.
Los propietarios de las clínicas de adelgazamiento La Báscula, vinculados al programa de televisión del mismo nombre, han cambiado finalmente el nombre de la empresa, tras la denuncia de FACUA Andalucía por el