Tras la denuncia de FACUA, Madrid pide a la Comunidad que abra expediente sancionador contra Live Nation
La asociación denunció a la promotora del Download Festival por no permitir la entrada con comida y bebida. El Instituto Municipal de Consumo se ha inhibido para que actúe la Administración autonómica, ya que la empresa tiene su domicilio social fuera de la ciudad.
FACUA.org
Madrid-03/12/2018
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