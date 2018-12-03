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Tras la denuncia de FACUA, Madrid pide a la Comunidad que abra expediente sancionador contra Live Nation

La asociación denunció a la promotora del Download Festival por no permitir la entrada con comida y bebida. El Instituto Municipal de Consumo se ha inhibido para que actúe la Administración autonómica, ya que la empresa tiene su domicilio social fuera de la ciudad.

FACUA.org
Madrid-03/12/2018
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado a la Comunidad que inicie expediente sancionador contra Live Nation, la empresa organizadora del Download Festival 2018, por prohib

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