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Tras la denuncia de FACUA sobre los cobros irregulares en el sector eléctrico, Industria convoca una reunión de urgencia

Tendrá lugar este jueves entre las Direcciones Generales de Política Energética y Consumo y varias asociaciones de consumidores.

FACUA.org
España-29/01/2009
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Tras la denuncia presentada ayer por FACUA-Consumidores en Acción sobre los cobros irregulares que se están produciendo en el sector eléctrico desde el inicio de la facturación mensual, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha convocado este jueves una reuni&o

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