Tras la denuncia de FACUA, Tele2 deja de utilizar el reclamo engañoso 'abónate gratis'
Para darse de alta con el nuevo operador de telefonía fija, que sigue sin informar en sus anuncios que su servicio es de prepago, hay que abonar 4.000 pesetas en llamadas.
FACUA.org
España-15/05/2001
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