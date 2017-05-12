Tras la petición de FACUA, el Parlamento insta al Gobierno navarro a multar las cláusulas suelo
Todos los grupos políticos con representación en la Cámara legislativa navarra se han sumado a la propuesta presentada por Podemos, que recogía las reivindicaciones planteadas por la asociación.
FACUA.org
Navarra-12/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves por unanimidad una moción presentada por Podemos en la que insta al Gobierno autonómico a emprender actuaciones ante el macrofraude de las cláusulas suelo y multar a la banca, en aplicación de sus competencias en mate