Nuestras accionesAcuerdo unánime del Parlamento de Navarra

Tras la petición de FACUA, el Parlamento insta al Gobierno navarro a multar las cláusulas suelo

Todos los grupos políticos con representación en la Cámara legislativa navarra se han sumado a la propuesta presentada por Podemos, que recogía las reivindicaciones planteadas por la asociación.

FACUA.org
Navarra-12/05/2017
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El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves por unanimidad una moción presentada por Podemos en la que insta al Gobierno autonómico a emprender actuaciones ante el macrofraude de las cláusulas suelo y multar a la banca, en aplicación de sus competencias en mate

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