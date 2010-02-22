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Tras la reclamación de FACUA, Endesa anula una factura de 3.600 euros que pretendía cobrar a un usuario de Huelva

La cantidad era fruto de errores cometidos por la propia empresa durante años, que había dejado de leerle el contador hace una década.

FACUA.org
Huelva-22/02/2010
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Endesa ha anulado un recibo de más de 3.600 euros que pretendía cobrar a un usuario de Huelva por errores en la facturación cometidos por la propia empresa durante años.

«Le comunicamos que h

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