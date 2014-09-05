Trece detenidos y seis imputados en Cádiz por más de 50 operaciones fraudulentas sobre créditos al consumo
Entre los responsables figura personal de concesionarios de automóviles, agentes comerciales y particulares.
Europa Press
Andalucía-05/09/2014
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La Policía Nacional ha detenido a trece personas e imputado a otras seis que supuestamente habían formado una red criminal que operaba dentro y fuera de la provincia de Cádiz, y se dedicaba a defraudar a entidades de crédito al consumo y a particulares. Los detenidos e