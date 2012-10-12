Tres jóvenes imputados por estafar en alquileres de apartamentos del litoral
El modus operandi consistía en publicitar en distintas páginas web de alojamiento en localidades de la costa española a un precio muy competitivo.
FACUA.org
España-12/10/2012
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El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha identificado, dentro de la ‘Operación Veranito’, a tres jóvenes como presuntos autores de múltiples faltas de estafa realizadas al haberse constituido en