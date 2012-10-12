Más noticiasEn la 'Operación Veranito'

Tres jóvenes imputados por estafar en alquileres de apartamentos del litoral

El modus operandi consistía en publicitar en distintas páginas web de alojamiento en localidades de la costa española a un precio muy competitivo.

FACUA.org
España-12/10/2012
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El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha identificado, dentro de la ‘Operación Veranito’, a tres jóvenes como presuntos autores de múltiples faltas de estafa realizadas al haberse constituido en

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