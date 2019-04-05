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Tres mujeres liderarán FACUA Madrid los próximos cuatro años

La 12ª Asamblea General de Socios ratifica a Marian Díaz en la Presidencia, Ángeles Castellano en la Secretaría General y Zoe Dotel en la Tesorería.

FACUA.org
Madrid-05/04/2019
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FACUA Madrid ha celebrado este jueves 4 de abril su 12ª Asamblea General de Socios. La Asamblea ha ratificado por unanimidad el equipo directivo que liderará la asociación durante los próximos cuatro años, una directiva encabezada por tres mujeres: Marian D&iac

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