Trinidad Jiménez: "ninguna coyuntura económica va a mermar los derechos de los más necesitados, de los colectivos más vulnerables"
Asegura que, si es necesario, aumentará la inversión para la Ley de Dependencia
FACUA.org
España-08/04/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado este miércoles que aumentará si es necesario el presupuesto de su Ministerio para hacer frente a las obligaciones de la Ley de Dependencia.
«Si hubiera que hacer un increme