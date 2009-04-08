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Trinidad Jiménez: "ninguna coyuntura económica va a mermar los derechos de los más necesitados, de los colectivos más vulnerables"

Asegura que, si es necesario, aumentará la inversión para la Ley de Dependencia

FACUA.org
España-08/04/2009
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La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado este miércoles que aumentará si es necesario el presupuesto de su Ministerio para hacer frente a las obligaciones de la Ley de Dependencia.

«Si hubiera que hacer un increme

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