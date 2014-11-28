Twitter espiará las aplicaciones instaladas en los móviles de sus usuarios con fines publicitarios
Aunque la compañía californiana ya aplica un algoritmo en el intercambio de mensajes para determinar sus recomendaciones comerciales, con esta nueva característica invasiva pretende recopilar aún más información sobre los gustos e intereses de quienes utilizan esta red social.
Europa Press
Internacional-28/11/2014
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Twitter ha dado a conocer una nueva característica de su versión para los sistemas operativos de telefonía móvil iOS y Android, una novedad que muchos usuarios han calificado ya como una forma de espionaje. Se llama «App Graph» y su función no es otra que r