Nuestras accionesFACUA critica que la empresa no ofrece una vía de interlocución para atender reclamaciones

Twitter impide que las cuentas no verificadas envíen mensajes privados si incluyen enlaces

La compañía se niega a autentificar la identidad de los usuarios aunque denuncien suplantaciones.

FACUA.org
Internacional-31/10/2013
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Numerosos usuarios de Twitter llevan días desconcertados al comprobar que no pueden enviar determinados mensajes privados a sus seguidores.

FACUA-Consumidores en Acción advierte que recientes cambios introducidos por la compañía estadounidense han provocado que

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