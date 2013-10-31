Twitter impide que las cuentas no verificadas envíen mensajes privados si incluyen enlaces
La compañía se niega a autentificar la identidad de los usuarios aunque denuncien suplantaciones.
FACUA.org
Internacional-31/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Numerosos usuarios de Twitter llevan días desconcertados al comprobar que no pueden enviar determinados mensajes privados a sus seguidores.
FACUA-Consumidores en Acción advierte que recientes cambios introducidos por la compañía estadounidense han provocado que