Un 74% de los encuestados por FACUA Andalucía afirma comprar sus viajes y hoteles por internet
Los usuarios indican que los productos de limpieza e higiene y el mobiliario del hogar son los sectores que menos compran a través del comercio electrónico.
FACUA.org
Andalucía-24/12/2015
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Un 74,2% de los andaluces afirman que para realizar sus compras de ocio, ya sean viajes, hoteles o actividades lúdicas, usan el comercio electrónico. Éste es uno de los datos que se extraen de la