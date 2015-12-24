Nuestras accionesEncuesta sobre hábitos de compra

Un 74% de los encuestados por FACUA Andalucía afirma comprar sus viajes y hoteles por internet

Los usuarios indican que los productos de limpieza e higiene y el mobiliario del hogar son los sectores que menos compran a través del comercio electrónico.

FACUA.org
Andalucía-24/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un 74,2% de los andaluces afirman que para realizar sus compras de ocio, ya sean viajes, hoteles o actividades lúdicas, usan el comercio electrónico. Éste es uno de los datos que se extraen de la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos