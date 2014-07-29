Un 905 deja perdidas de forma masiva para cobrar 3 euros si se devuelve la llamada
La asociación denuncia que este misterioso toque engaña a las víctimas haciéndolas creer que alguien quiere ponerse en contacto con ellas para al final terminar escuchando una encuesta.
FACUA.org
España-29/07/2014
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Los 905 son líneas de tarificación adicional que según la normativa del sector sólo pueden destinarse a encuestas y votaciones masivas, advierte FACUA.
Dejar llamadas perdidas de forma masiva desde una línea 905 para cobrar hasta 3 euros a cada usuario que conteste. Es la última moda en fraudes telefónicos, que FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades competentes.
Una de estas líne