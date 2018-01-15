Un bebé contagiado por salmonela en el País Vasco tras tomar leche infantil de Lactalis
El Instituto Pasteur de París ha confirmado el primer caso en España. Una muestra gratuita entregada por su pediatra pudo ser el origen de la contaminación.
FACUA.org / Europa Press
Euskadi-15/01/2018
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Un bebé afectado por salmonela en el País Vasco pudo contagiarse por una muestra gratuita de leche infantil de la marca francesa Lactalis entregada por su pediatra, según la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), perteneciente